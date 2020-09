Phantomschmerz

Tatsächlich ist es so, dass die exakten Ursachen, die zu Phantomschmerzen führen, noch nicht komplett geklärt sind. Früher wurde häufig gesagt, das müssen sich die Betroffenen nur einbilden. Schließlich kann ein Körperteil, der nicht mehr dran ist, auch keine Schmerzen verursachen. Heute geht man davon aus, dass Veränderungen im Gehirn dahinterstecken.



Denn in einem Teil unseres Gehirns sind alle Körperregionen abgebildet, dorthin werden über Nerven die Schmerzempfindungen gesandt. Man vermutet, dass auch nach der Amputation der entfernte Körperteil noch weiter dort im Gehirn abgebildet ist. Da aber von dem amputierten Körperteil keine Signale mehr ankommen, findet ein Umbau bzw. eine Umstrukturierung in diesem Gehirnteil statt. Der Vorgang kann zu Schmerzen führen. Auch vermutet man, dass die Region im Hirn, die wegen des amputierten Körperteils keine Signale mehr von ihm bekommen kann, jetzt von anderen Körperregionen Signale empfängt. Auch ist eine Theorie, dass die Phantomschmerzen mit unserem Schmerzgedächtnis zu tun haben könnten. Denn bei sämtlichen Verletzungen senden Schmerzrezeptoren Signale an das Rückenmark, von dort werden die dann weiter ans Gehirn geleitet. Langanhaltende Schmerzen können im Rückenmark quasi eine Art „Abdruck“ hinterlassen – eine Art Schmerzgedächtnis. So können weiterhin Schmerzsignale an die entsprechende Hirnregion gesandt werden - obwohl der Auslöser, der schmerzende Körperteil, entfernt wurde.