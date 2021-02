Piadina Romagnola

250 g Mehl mit warmem Wasser, Olivenöl und Salz zu einem glatten Teig verkneten. 30 Minuten abgedeckt ruhen lassen. Anschließend Teigkugel in vier gleiche Teile teilen und unter einem Küchenhandtuch aufbewahren, damit diese nicht austrocknen. Die Kugeln nun nach und nach circa zwei Millimeter dick ausrollen. Beschichtete Pfanne erwärmen und ohne Fett die erste Piadina darin ausbacken. Nach circa zweieinhalb Minuten wenden. Bei zu großer Blasenbildung die Piadina mit einer Gabel kurz einstechen und immer wieder in der Pfanne kurz drehen.



Gewaschenen Rucola mit Olivenöl und Salz nach Bedarf vermengen. Frisch gebackene Piadina herausholen und auf ein Backpapier legen. Nun die Schinkenscheiben auf einer Hälfte verteilen. Den geschnittenen Mozzarella darauf verteilen sowie den frischen Rucola darauf geben. Mit Salz und Pfeffer verfeinern. Am Ende etwas frischen Parmesan darüber hobeln. Piadina zuklappen und direkt auf einem Teller servieren.