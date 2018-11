Piccata Milanese

Mozzarella in etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden und in Maismehl wenden. Gehacktes Basilikum mit Olivenöl mischen und auf die Mozzarellascheibe streichen, nochmals in Mehl wenden. Das aufgeschlagene Ei mit Parmesan verrühren, die Scheibe durchziehen, in heißem Olivenöl beidseitig goldgelb ausbraten und zum Aromatisieren Salbeiblätter zugeben.