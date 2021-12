Pikanter Millirahmstrudel

Für den Teig das Mehl mit 125 Milliliter Wasser, Öl und Salz kombinieren und zu einem geschmeidigen Teig kneten. Die Konsistenz bei Bedarf durch die Zugabe von zusätzlichem Wasser oder Mehl steuern. Mindestens eine halbe Stunde ruhen lassen, ihn hierzu in mit zerlassener Butter gefettetes Backpapier wickeln.



Den Weißkohl in feine Späne hobeln oder schneiden, ebenso die Zwiebel. Die Zwiebel in wenig Öl anschwitzen, dabei den Kümmel anrösten lassen. Den Weißkohl hinzufügen und mit Salz und Zucker würzen. Braten, bis der Kohl seine Struktur verloren hat, dann mit Essig ablöschen. Von der Platte nehmen, die Rosinen hinzufügen und etwas abkühlen lassen.



In der Zwischenzeit den Guss aus Milch, Schmand, Zitronenabrieb und Eiern anrühren, mit Salz sowie Muskatnuss würzen.



Den Strudelteig auf einem großen, bemehlten Tuch oder einer Tischdecke möglichst dünn ausziehen und mit zerlassener Butter beträufeln. Den Weißkohl in einem breiten Streifen darauf verteilen, dabei einen breiten Rand lassen, um das Einschlagen zu erleichtern. Den Emmentaler auf den Weißkohl geben und den Teig mithilfe des Tuchs aufrollen, die Seiten dabei einschlagen und zerlassene Butter als zusätzlichen „Kleber“ benutzen. Den Strudel nun in eine möglichst schmale Backform geben, die gefettet und mit etwas Guss befüllt wurde.



Weiteren Guss über dem Strudel verteilen. Bei 200 Grad etwa 35 Minuten backen, nach etwa 15 Minuten noch etwas Guss nachgießen. Dazu schmeckt ein frischer Salat.