Pikanter Scheiterhaufen

Die Pilze zerteilen und in einer Pfanne mit etwas Öl anbraten. Die Karotte schälen, in feine Scheiben schneiden und dazugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen, dann auch den Lauch, sowie die Schalotten in Scheiben schneiden und dazugeben. Die Paprika entkernen und in feine Streifen geschnitten mitbraten. Kirschtomaten und Oliven im Ganzen hineingeben, sowie die Kräuterbutter. Den Pak Choi in feine Streifen schneiden und in der Pfanne zusammenfallen lassen, dann den Knoblauch fein hineinreiben.



Die Brötchen würfeln, mit dem Pfanneninhalt vermengen und in eine Auflaufform geben.



Die Chili mit Eiern, Schmand, Milch, Muskatnuss, und Salz und Pfeffer in einen Mixbecher geben und mithilfe eines Pürierstabs zu einer glatten Masse mixen. Gleichmäßig in der Auflaufform verteilen. Bei 180 Grad Celsius etwa 15 Minuten backen, bis der pikante Scheiterhaufen leicht gebräunt ist.