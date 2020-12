Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Zwiebelmettwurst längs aufschneiden, Brät ausstreifen, Pilze säubern, in feine Würfel schneiden, in heißem Öl kurz angehen lassen, zum Brät zufügen, Zwiebelwürfel, gehackte Petersilie zugeben, alles gut vermengen. Masse auf Toastscheibe bis zum Rand auftragen und mit zweiter Scheibe abdecken.



Waffeleisen erhitzen, mit etwas Öl einpinseln, Toast darauflegen, Deckel schließen, goldgelb ausbacken. Pflücksalat auf Tellermitte anhäufen, halbierte Kirschtomaten rundum anlegen. Essig, Apfelsaft, feine Zwiebelwürfel, Agavendicksaft, mittelscharfen Senf gut verrühren, salzen und pfeffern, über den Salat verteilen. Toast in vier Ecken zerteilen und zum Salat anrichten.