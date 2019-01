Pilz-Kartoffelnudeln auf Sauerkraut

Sauerkraut mit Apfelsaft, Kümmel und Gemüsebrühe gut dünsten. Wacholderbeeren, Pfefferkörner und Lorbeerblätter zum Aromatisieren zugeben. Die Speckscheiben in heißer Pfanne auslaufen lassen. Die Fingernudeln in heißem Olivenöl goldgelb braten und mit Thymianzweigen aromatisieren. Das Sauerkraut als Bett auf einem ovalen Teller anrichten und die Fingernudeln daraufsetzen. Die Zwiebelwürfel in heißem Öl hellbraun anschwitzen, darüber verteilen, mit Speckscheiben und Thymian garnieren.