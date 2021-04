Zuerst machte es den Anschein, dass Kinder und Jugendliche sich zwar mit dem Coronavirus anstecken können, die Infektion aber in den meisten Fällen ohne nennenswerte Auswirkungen bliebe. Doch inzwischen wurden nicht nur Experten und Politiker eines Besseren belehrt. Denn einige Kinder erkranken an einer neuen, noch seltenen Krankheit, die mit dem Coronavirus in Zusammenhang gebracht wird. Ihr Name ist PIMS - "Pädiatrisches Inflammatorisches Multiorgan Syndrom".