Eltern sollten die Erkrankung so früh wie möglich thematisieren. „Kinder bekommen die Emotionen der Eltern wie Seismographen mit. Wenn ihnen nichts gesagt wird, fantasieren sie sich etwas zusammen, und das ist meist bedrohlicher als die Realität“, sagt die Psychoonkologin. Das wichtigste seelische Grundbedürfnis sei Orientierung, um Kontrolle zu haben. Diese falle in solch einer Situation zunächst weg. Ehrliche Kommunikation sei deshalb ganz wichtig. Es gilt der Grundsatz: „Ich muss nicht alles sagen, was wahr ist. Aber alles, was ich sage, muss wahr sein.“ Das Verschweigen führe zu einem Vertrauensverlust und schütze die Kinder nicht. Es bewirke eher das Gegenteil.