Mehl, Gries und Sauerteigpulver mit einer Prise Salz vermengen. In eine Mulde in die Mitte Hefe aufbröseln und eine Prise Zucker darüber geben. Zwei Esslöffel Olivenöl und lauwarmes Wasser zugeben. Alles gut verrühren und etwa zehn Minuten ruhen lassen. Danach so viel Mehl nachgeben, dass ein gut knetbarer Teig entsteht, der sich gut von der Schüssel löst. Gut durchkneten und nochmals 15 Minuten ruhen lassen. Tipp: Noch besser ist es, diesen Teig am Vortag zu machen und über Nacht im Kühlschrank ruhen zu lassen.



Die Tomatensauce aus den Dosentomaten kalt anrühren: Etwas Tomatenmark, Oregano, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Zucker und Öl zugeben und pürieren.



Den Fenchel auf einem V-Hobel in dünne Scheiben schneiden, mit Salz, Pfeffer, Orangenschale und Olivenöl marinieren.