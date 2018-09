Plastik – die tödliche Gefahr in den Meeren

„Beim Anfahren und Bremsen der Autos bleiben riesige Mengen Mikropartikel von den Reifen an der Straße haften. Diese werden beim nächsten Regen in die Kanalisation gespült und darüber in die Flüsse und schließlich in die Meere geleitet. Wichtig ist es also, dass die Autofahrer darauf achten, nicht so schnell zu beschleunigen oder in die Kurven zu fahren“, erläutert Michael Schoch (NABU).