Doch genau auf diese freiwillige Selbstverpflichtung setzt die Umweltministerin – auch nach dem Gipfel. „Wenn es denn ernst genommen würde“, so Experte Kröfges, „wäre das natürlich die schnellste Lösung.“ Und doch sind wir weiter konfrontiert mit Plastik – vor allem im Supermarkt in der Obst- und Gemüseabteilung. Schnell eine Tomate abwiegen? Tütchen abreißen. Zwei Zitronen in den Einkaufswagen? In Plastiktütchen. Selbst Früchte mit robuster natürlicher Schutzschicht wie Orangen werden in Plastikbeuteln gewogen. Für Paul Kröfges vom BUND steckt das Problem in den Geschäftsstrukturen. „Da ist man offenbar nicht bereit, umzustellen.“ Die Probleme mit den übermäßigen Plastikverpackungen werde man allerdings nur in den Griff bekommen, wenn bestimmte Rationalisierungen zurückgestellt würden. Konkret bedeutet das laut Kröfges, mehr Mitarbeiter einzustellen, die den Kunden die Lebensmittel von Hand in deren selbst mitgebrachte Taschen oder Dosen reichen.