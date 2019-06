Plötzlich blind

Das Ziel ist, dass die Teilnehmer nach dem Ende der blindentechnischen Grundausbildung wieder zurück in die Schule, an den Arbeitsplatz oder in ihre Ausbildung zurückgehen können.



Viele Rehabilitationsträger helfen den Teilnehmern auch nach Beendigung ihrer Ausbildung weiter und beraten zum Beispiel in Bezug auf die Arbeitsplatzausstattung, führen Gespräche mit den Arbeitgebern und helfen bei einer beruflichen Neuorientierung.