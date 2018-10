Pochierte Eier im Parmesanmantel

Essigwasser zum Siedepunkt bringen, Eier in einem Glasschälchen aufschlagen, am Rand in das Essigwasser einlaufen lassen, etwa sechs Minuten lang ziehen lassen. Eier mit einer Schaumkelle herausnehmen, auf Küchenkrepp abtupfen, mit Salz und Pfeffer würzen. Dann mehlieren, durch das aufgeschlagene Ei ziehen und in der Mischung von Semmelbröseln, Parmesan und gemischten gehackten Kräutern wenden.