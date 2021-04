Poke-Bowl mit Garnelen

Quinoa nach Packungsanleitung in Salzwasser garen. Frühlingszwiebeln, Möhren, Gurke sowie Mango in mundgerechte Stücke schneiden und sortenrein in Schüsseln geben. Die Edamame etwa fünf Minuten in Salzwasser garen.



Für die Sauce geriebenen Knoblauch und Ingwer mit den übrigen Zutaten kombinieren und abschmecken.



Die verschiedenen Gemüsesorten jeweils mit einer Prise Salz und Zucker aktivieren. Danach etwas Sauce zu jedem Gemüse sowie der Mango geben und vermengen.



Die Garnelen in einer Mischung aus Olivenöl und Sesamöl heiß anrösten. Feine Chiliringe sowie Knoblauch hinzugeben.



Nun die Poke-Bowls zusammenstellen. Hierzu in jede Schale ein Bett aus Quinoa geben und eventuell übriggebliebene Sauce darüber geben. Darauf das Gemüse und die Mango anrichten. Mit geröstetem Sesam bestreuen, die Garnelen auflegen und sofort servieren.