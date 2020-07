Pollo Diabolo mit Salsa Verde

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Download

Gewürzmischung aus spanischem Paprikapulver, Knoblauchpulver, Kurkuma, Kreuzkümmel und Selleriepulver herstellen. Die Hähnchenbrüste vorsichtig mittig durchschneiden, dabei aber nicht ganz durchtrennen und aufklappen: der sogenannte „Schmetterlingsschnitt“. Mit einem Nudelholz (wer einen Schnitzelhammer besitzt, kann auch diesen einsetzen) etwas plattieren, salzen und pfeffern. Mit Scheiben von Chorizo füllen, jeweils eine Chili in Ringen und einen halben Teelöffel Kurkuma für die „innere“ Farbe dazugeben sowie einige Blätter Basilikum. Mit einem Schaschlik-Spieß verschließen. In die Gewürzmischung legen. Nun in eine heiße Pfanne mit wenig Öl geben und knusprig braten. Die andere Seite würzen und auch anbraten. Anschließend, mit der Hautseite nach oben, auf das Blech zu den Paprika legen, mit Olivenöl beträufeln und mit der übrigen Gewürzmischung bestreuen. Im Backofen bei 120 Grad Celsius für etwa zwölf bis 15 Minuten garen.