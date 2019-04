Polyarthritis bei Kindern

Auch Kinder können an Rheuma erkranken, wie die juvenile Arthritis zeigt. Die Erkrankung führt zu zerstörerischen Prozessen an den Gelenken und kann sich darüber hinaus in Muskeln, Sehnen und Organen manifestieren. Häufig beginnt sie bereits im Säuglingsalter und kann das Wachstum so stark einschränken, dass es zu Minderwuchs kommt.



Die juvenile Arthritis kann aber auch bei älteren Kindern und Jugendlichen auftreten. In der Regel fallen den Eltern als erstes Symptome wie Gelenkschwellungen und ein geändertes Bewegungsmuster auf. Die Kinder bemerken diese Veränderungen meist nicht.