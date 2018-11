Polyphasischer Schlaf - Das Experiment

Polyphasischer Schlaf ist eine Methode, bei der man sein Schlafpensum verringert, indem man Schlafphasen in der Häufigkeit vermehrt und gleichzeitig in der Länge reduziert. Ähnlich wie bei Urzeitmenschen oder Neugeborenen schläft man immer nur kurz, aber dafür öfter am Tag - polyphasisch also. Polyphasischer Schlaf wird in der Astronautik oder von Extremsportlern ausgeübt, um extremen Alltagsanforderungen gerecht zu werden. So praktiziert es zum Beispiel Weltfußballer Cristiano Ronaldo - mit fünf mal 90 Minuten Schlaf pro Tag fühlt der sich fit.