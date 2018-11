Polyphasischer Schlaf - Teil 2

Quelle: wikipedia

Nach einer Woche leidet Jennifer an erheblichem Schlafmangel, so dass es ihr körperlich und seelisch zunehmend schlechter geht. Ein mit dem alternativen Schlafrhytmus routinierter Extremsportler rät ihr im Gespräch, auf die Everyman-Methode umzusteigen. Bei dieser Methode schläft man wenige Stunden in der Nacht, aber dafür am Stück, und reduziert die Anzahl der Powernaps über den Tag verteilt. Jennifer möchte ab jetzt 4 Stunden in der Nacht schlafen und ein paar kurze Schlafpausen am Tag machen. Wird ihr das ihre Kraft zurückgeben? Teil drei des Experiments wird Klarheit bringen.