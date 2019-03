Tabuthema Pornosucht

Pornos sind Internetusern rund um die Uhr und oft kostenlos verfügbar.

Quelle: dpa

Mit der Ausbreitung des Internets veränderte sich die Pornolandschaft. Das Gefährliche an der Sucht im Vergleich zu anderen Drogen ist, dass der „Stoff“ meist kostenlos, zu jeder Uhrzeit und in praktisch unbegrenzter Menge abrufbar ist.



Die Intensität, mit der die Pornoseiten um User kämpfen, hat sich ebenfalls verändert. Die Pornoplattformen veröffentlichen täglich eine große Anzahl an Videos. Viele davon sind kostenfrei verfügbar, was den Dauerkonsum ermöglicht. Dazu kann der User anonym im Internet agieren, wodurch die Hemmschwelle sinkt. All diese Faktoren begünstigen das Suchtverhalten.