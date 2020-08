Porreesüppchen

Frischkäse in zwei Portionen teilen und eine mit Preiselbeermarmelade mischen. Die andere mit Dill und Petersilie würzen, salzen und pfeffern. Mit einem Löffel oder einem kleinen Eisportionierer kleine Kugeln formen. Angetrocknete Pumpernickelscheiben im Mixer zu feinen Krümeln mahlen. Die Frischkäsekugeln darin wälzen.



Den Porree putzen. Von allen Stangen den grünen Anteil abschneiden und diesen in dünne Ringe schneiden. Mit etwas Kürbiskernöl pürieren, bis eine leuchtend grüne, flüssige Paste entsteht. Eine Porreestange in dickere Scheiben schneiden und getrennt anbraten, warm stellen. Restlichen Porree grob zerkleinern und in Butter anschwitzen. Kartoffeln schälen, klein würfeln und zugeben, ebenfalls anschwitzen. Mit Gemüsebrühe auffüllen und 15 Minuten kochen lassen. Dann mit dem Stabmixer durchmixen und durch ein Haarsieb passieren. Wieder erhitzen. Nun auch die Paste durch das Haarsieb zugeben. Die Suppe wird leuchtend grün. Eigelb und Sahne mischen und unter stetigem Rühren in die heiße Suppe geben. Auf ungefähr 80 Grad Celsius halten, nicht mehr kochen!