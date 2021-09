Power-Gemüse Sellerie

Kartoffeln und Sellerie schälen und würfeln und in Salzwasser weichkochen. Mit heißer Milch, gebräunter Butter und den Gewürzen zu einem festen Püree stampfen.



Aus Knollensellerie daumendicke Scheiben schön zurechtschneiden. Die Schalen und Abschnitte nicht wegwerfen, sondern später für eine selbstgemachte Brühe verwenden. Die Scheiben in Wasser oder Brühe einige Minuten blanchieren: Sie sollen weich, aber nicht zu weich sein. Danach auf Küchenpapier abtropfen lassen. Die Scheiben dann panieren: zuerst in Mehl wenden, dann in Ei, zuletzt in Paniermehl. Es kann sein, dass dies im ersten Durchgang nicht zufriedenstellend gelingt und die Ummantelung nicht perfekt ist: Dann den Vorgang einfach wiederholen.



Sellerieschnitzel in Butterschmalz goldbraun ausbacken. In der Zwischenzeit Spiegeleier wachsweich braten und Selleriegrün mit Salz, Pfeffer, Zitronenabrieb, Zitronensaft und Bratfett marinieren. Sellerieschnitzel auf Püree setzen, Selleriegrün darauf geben und zum Schluss je ein Spiegelei.