Power-Gerichte gegen Erkältung

Schwarzwurzeln gut waschen und abbürsten, dünn schälen und sofort in Milch einlegen. Auf den Biss in der Milch aufkochen, herausnehmen, etwas abtropfen lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen, in Mehl wenden, durch verquirltes Ei ziehen, in der Mischung aus Parmesan, Mandeln und Semmelbrösel gut wälzen. Öl erhitzen und die panierten Stangen ringsum goldgelb ausbraten.

Den gut gewaschenen Feldsalat abtropfen lassen, eine Marinade aus allen Zutaten rühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die mit Salz, Ingwerpulver und Chili unter der Haut gewürzten Hähnchenbrüste, blond in aufgeschäumter Butter anbraten, anschließend zum Durchgaren bei 90 Grad für circa 20 bis 25 Minuten in den Backofen geben. Salat auf Teller verteilen, mit der Marinade beträufeln, halbierte Schwarzwurzelstangen darauf geben und Tranchen von der Hähnchenbrust dazwischen legen.