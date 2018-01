Prachtstauden: Hingucker im Garten

Die Sorten unterscheiden sich rein äußerlich in der Farbe: von allen Blau- oder Violett-Tönen über rosa, rötlich oder weiß - mal einfarbig, mal zweifarbig. Es gibt Unterschiede im Duft - von gar nicht duftend über unangenehm riechend bis sehr gut duftend. Dann gibt es sogenannte versteckte Eigenschaften, die sich in Wüchsigkeit, Blühfreudigkeit und -dauer, dem Blütezeitpunkt, der Krankheitsanfälligkeit oder der Schädlingstoleranz äußern. In der Pflege ist zu beachten, Abgeblühtes schnellstmöglich zu entfernen. Denn Phlox hat die unangenehme Eigenschaft, dass die winzigen Samen leicht keimen und oft die Mutterpflanze in puncto Wüchsigkeit übertreffen. Tipp: Um die Blütendauer zu verlängern, sollte man im Mai bei halbhohen Trieben jeden zweiten um die Hälfte einkürzen. Dann blühen die intakten Triebe zuerst, die andere Hälfte regeneriert sich und blüht zeitlich versetzt.

Bildquelle: Imago / Manfred Ruckszio