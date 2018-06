Prachtvolle Taglilien

Der botanische Name der Taglilie „Hemerocallis“ bedeutet „Schönheit des Tages“. In ihrem Namen spiegelt sich das Blühverhalten der Taglilie: Ihre vielen schönen Einzelblüten blühen tatsächlich nur einen einzigen Tag lang, werden aber direkt am nächsten Tag von neuen Einzelblüten abgelöst. Die Taglilie gehört, anders als ihr Name vielleicht fälschlicherweise vermuten lässt, keineswegs zu den Lilien (Lilium) oder der Familie der Liliengewächse (Liliacea) – denn während die Lilie eine Zwiebel besitzt, entwickelt die Taglilie Wurzeln.