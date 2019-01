Prächtige Hortensien

Hortensien mögen weder kalkhaltige noch trockene Standorte. Ihr lateinischer Name Hydrangea setzt sich aus den Worten „hydro“, was Wasser bedeutet und „angeion“, was für Kelch steht, zusammen und deutet somit auf einen großen Wasserbedarf hin. Um eine Staunässe zu verhindern, bietet es sich an, die Hortensie im Kübel in Wasser einzutauchen.