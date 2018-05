Auf Kriegsfuß mit den Zahlen

In der Regel fällt den Lehrern oder Eltern auf, dass mit dem Kind „etwas nicht stimmt“, weil es an relativ einfachen Rechenaufgaben scheitert. Allerdings nutzen Kinder auch Ausweichstrategien und kommen durch Abzählen an den Fingern oder an einem imaginären Zahlenstrahl sowie Auswendiglernen zu Beginn der Schulzeit oft noch auf korrekte Ergebnisse. Bei größeren Zahlenräumen ab der zweiten Klasse werden die Lösungswege allerdings länger, aufwendiger und fehleranfälliger.