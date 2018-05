Sehstörung durch Stress

Gute Erfolge werden mit einer Lasertherapie erzielt. Allerdings nur, wenn der Quellpunkt, also der Punkt, an dem die Flüssigkeit austritt, nicht innerhalb des Sehzentrums liegt. Bei der sogenannten Photodynamischen Therapie wird ein Wirkstoff über die Arm-Vene eingespritzt und dann mithilfe eines Kalt-Lasers im Auge aktiviert. Auf diese Weise können die beschädigten Blutgefäße wieder verschlossen werden. Bei den so genannten intravitrealen Injektionen wird ein Wirkstoff direkt in das Auge gespritzt. Die defekten Blutgefäße, die zur Netzhautabhebung geführt haben, sollen dadurch stabilisiert werden.