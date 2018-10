Privates Carsharing

Da man es bei der Anmietung mit Privatleuten und nicht mit Profis zu tun hat, sollte man den Wagen vor Vertragsunterzeichnung genau begutachten. „Manche Autos sind eventuell nicht mehr verkehrssicher – ohne, dass der Besitzer davon weiß“, so Kempgens. Aber selbst wenn der Mieter den Mangel am Wagen nicht erkennt, ist er nach der Straßenverkehrsordnung trotzdem für die Konsequenzen voll selbst verantwortlich. „Und da liegt sicherlich auch eines der Hauptprobleme – ich miete ‚die Katze im Sack‘ von einem Laien“, so der Fachanwalt. Eventuell werde ein Bußgeld fällig. Bei nicht genehmigten Anbauteilen zum Beispiel könne das Fahrzeug stillgelegt werden.