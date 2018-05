Adipositas – letzte Chance OP?

„Diäten sind das Schlimmste was man machen kann… alle Extremformen, die wir hier sehen, sind die Folgen von Diäten. Der Körper reagiert damit, dass in der Diätphase Hunger ansteigt, die Sättigung sinkt, aber der Körper weiß das, merkt die Unterversorgung, und das ist ein ganz alter Mechanismus, den wir seit hunderttausenden von Jahren entwickelt haben, der Körper schützt sich dagegen und fährt den Energieverbrauch nach unten. Und dann kommt irgendwann die Phase, wo man nicht mehr durchhalten kann. Der Energieverbrauch ist niedrig, die Zufuhr ist höher, und man baut jeden Tag ein Kilo wieder drauf. Bis man am gleichen Punkt ist, oder höher, also dieser Jojo-Effekt.“