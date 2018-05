Probleme mit der Stimme?

Stimmstörungen, die sich häufig in Heiserkeit äußern, nennt man Dysphonien. Dann ist die Stimmleistung eingeschränkt und ihr Klang verändert. Funktionelle Stimmstörungen liegen vor, wenn man sich eine falsche Technik angewöhnt hat und die Stimme falsch nutzt, zum Beispiel mit zu viel Druck auf den Stimmbändern oder einer falschen Atemweise. So entsteht schnell Heiserkeit, die Stimme hält über den Tagesverlauf die Stimmbelastung nicht durch, sie wird brüchig und man muss sich verstärkt räuspern oder husten.



Desweiteren entstehen Stimmstörungen häufig durch ein Zuviel an Magensäure. Diese nennt man refluxbedingte Stimmstörungen. Viele Menschen leiden unter Sodbrennen. Wenn Magensäure von hinten in den Kehlkopf reinläuft, führt dies zu einer Reizung der Schleimhaut und sie treibt auf. Die Schleimhaut am Kehlkopf reagiert um ein Vielfaches empfindlicher auf Magensäure als die Speiseröhre. Es kommt zu einem Kloßgefühl im Hals, zu Reizhustenattacken und Heiserkeit.