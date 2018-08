Problempflanze Ambrosia

Die Ambrosia wird auch Beifuß-Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia) genannt. Die ursprünglich aus Nordamerika stammende Pflanze hat sich in den letzten Jahren auch in einigen Teilen Deutschlands vermehrt ausgebreitet. Sie wird leicht mit einigen einheimischen Pflanzen wie dem Beifuß verwechselt, und gilt als sehr widerstandsfähig und hitzeresistent. Ihre Pollen zählen zu den stärksten Allergieauslösern in der Pflanzenwelt.