Chemotherapie vermeidbar

Haarausfall, Übelkeit, Erbrechen: Das sind belastende, aber vorübergehende Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Schlimmer sind die drohenden Langzeitfolgen wie Unfruchtbarkeit, chronische Müdigkeit (Fatigue), Empfindungsstörungen an Händen und Füßen (Neuropathien), Vergesslichkeit und Konzentrationsstörungen (chemobrain) bis hin zu Schäden am Herzen. In seltenen Fällen kann eine Chemotherapie auch Leukämien oder andere Tumore hervorrufen.



Insgesamt hängen die Nebenwirkungen davon ab, welche Wirkstoffe eingesetzt werden und wie viele Behandlungszyklen erforderlich sind.