Prozessauftakt zur Loveparade-Katastrophe

Am 24. Juli 2010 starben in Duisburg 21 Menschen bei der Loveparade, Hunderte wurden verletzt. Mehr als sieben Jahre später startet heute der Prozess in Düsseldorf. Dorthe Ferber, Leiterin des ZDF-Landesstudios NRW, kennt die Details.