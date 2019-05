Allein in den letzten zehn Jahren sei in diesem Segment eine Zunahme um 40 Prozent registrierbar, so Amar Banerjee, Leiter der Versicherungsproduktion von Swiss Life Deutschland. Damit einhergehen dürfte nach Einschätzung des Unternehmens die Zunahme von Stress, Leistungsdruck und mangelndem Ausgleich im Arbeitsleben. Der Versicherer wertete die Daten seiner Kunden aus. Nach psychischen Erkrankungen als Ursache für eine Berufsunfähigkeit folgten Krankheiten des Bewegungsapparats mit 24 Prozent vor Unfällen mit knapp 14 Prozent.