Cremige Gemüsesuppe

Pastinaken und Petersilienwurzel schälen, in Stücke zerteilen, in ganz wenig Gemüsebrühe ‎weichkochen, mit dem Mixstab fein pürieren, mit Gemüsebrühe auffüllen, Curry und Ingwer ‎mit unterrühren, aufkochen, köcheln lassen, Schmand unterziehen.‎



Gekochte, geschälte, gut ausgedämpfte Süßkartoffeln durch die Kartoffelpresse drücken, ‎Hartweizengrieß, Mehl und Eigelb zufügen, mit Salz und Pfeffer würzen, gut vermengen, ‎dann circa zehn Minuten anziehen lassen. Von der Masse auf mehlierter Arbeitsfläche ‎Stangen rollen, Gnocchi abschneiden, in sprudelndes Salzwasser einlegen, ziehen lassen, bis ‎sie obenauf schwimmen.



Zwiebelwürfel in Öl oder Butter leicht anbräunen, Suppe in tiefem Teller anrichten, Gnocchi ‎zugeben, geschmolzene Zwiebeln und Schnittlauchröllchen darüber verteilen, mit Chilifäden ‎garnieren. ‎