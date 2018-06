Pumpkin Monkey Bread

In der Zwischenzeit die Gugelhupfform (1,5 Liter) leicht einbuttern. Dann die Butter zerlassen und in eine kleine Schüssel geben. Die Zuckersorten und den Zimt in einer Schüssel vermischen. Nach circa 45 Minuten den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche legen. Vom Teig ein etwa tischtennisballgroßes Stück abzupfen und es zu einer Kugel rollen. Die Kugel zuerst in der Butter, dann in der Zimt-Zuckermischung wenden und in die Backform setzen. Das Ganze so lange wiederholen, bis der gesamte Teig verarbeitet ist. Mit einem Geschirrtuch abdecken und weitere 40 Minuten gehen lassen.