Pumpkin Naked Cake

Böden

1. Zunächst wird das Kürbispüree vorbereitet: Dazu einen Hokkaido-Kürbis halbieren, die Kerne entfernen, klein schneiden und die Kürbisstücke mit etwas Wasser in einem Topf etwa 25 Minuten kochen, bis sie weich sind. Anschließend pürieren und durch ein Feinsieb gut abtropfen lassen. 250 bis 300 g des Kürbispürees wird für die Böden verwendet. Das restliche Püree kann man einfrieren.

2. Den Ofen auf 170 Grad Umluft oder Unterhitze vorheizen. Drei Backformen mit einem Durchmesser von circa 15 Zentimetern leicht einbuttern. Wenn man nur eine Backform hat, kann man die Böden auch nacheinander backen.

3. Mehl, Stärke, Natron Backpulver, Salz und Gewürze in einer Schüssel vermengen.

4. Milch mit Vanille-Extrakt und frischem Ingwer vermengen.

5. Butter mit den Zuckersorten schaumig aufschlagen. Pflanzenöl sowie Eier dazugeben, dann das Kürbispüree. Kurz weiterschlagen. Bei niedriger Stufe die Hälfte der Mehl-Gewürz-Mischung dazugeben und zehn Sekunden sanft mischen, dann die Milch-Vanille-Ingwer-Mischung und die Mehl-Mischung dazugeben. Alles kurz weiterrühren, bis der Teig gut zusammenkommt.

6. Die Masse in die Backformen gleichmäßig verteilen und 30 Minuten backen, bis das Biskuit beim Andrücken leicht zurückfedert. Auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.



Cranberry-Kompott

In einem Topf alle Zutaten vermengen, vier Minuten aufkochen und abkühlen.



Kandierte Walnüsse

Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Alle Zutaten nacheinander gründlich vermengen und auf einem Backblech gleichmäßig verteilen. Zehn Minuten backen und abkühlen.



Ganache aus weißer Schokolade

1. Auf einem Wasserbad die weiße Schokolade schmelzen.

2. Kalten Frischkäse mit einem Handrührgerät kurz aufschlagen. Die warme weiße Schokolade in drei Etappen dazugeben und jeweils kurz aufschlagen.

3. Unter ständigem Rühren die weiche Butter nach und nach dazugeben, dann den Zitronensaft hinzugeben.