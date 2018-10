Süße und herzhafte Pumpkin-Scones

Kalte Butter mit den Fingerspitzen, dem Handmixer oder der Küchenmaschine in die Mehlmischung einarbeiten, bis alles grob krümelig ist. Als nächstes die Kürbismischung hinzufügen und rühren, bis gerade so ein Teig entsteht. Dann die Mischung aus Haferflocken, Cranberries und Datteln einarbeiten.



Teig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einer Scheibe (circa 20 Zentimeter Durchmesser) formen und in acht Portionen teilen – wie kleine Tortenstücke. Für kleinere Scones den Teig halbieren und aus jeder Hälfte 8 kleinere Scones in Dreiecks-Form bilden.