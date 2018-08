Putenbrustspießchen auf Pflücksalat

Putenbrustfilet würfeln, die Würfel auf Holzspießchen stecken, mit etwas Salz und Pfeffer würzen und in heißem Olivenöl rundum anbraten. Honig, Zitronensaft und feine Ingwer- und Chili-Würfelchen zufügen. Spießchen in dieser Marinade zum Aromatisieren wenden. Schalotten mit Himbeerpüree, Himbeeressig, rotem Traubensaft und Olivenöl gut verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Pflücksalat in tiefem Teller als schönes Bukett anhäufeln, mit Himbeermarinade überziehen, Spießchen darauf anrichten und zum Schluß mit frischen Himbeeren und Minzekrönchen garnieren.