Putenschnitzel mit Kräuter-Zwiebelbrät

Bratwursthaut aufschneiden, Brät in eine Schüssel geben und mit Schnittlauchröllchen, gehackter Petersilie, gerebeltem Thymian, fein gewürfeltem Knoblauch, angeschwitzten Zwiebelwürfeln gut vermengen.



Dünne Putenschnitzel mit etwas Senf einstreichen, mit Zitronengranulat bestreuen, mit Salz und Pfeffer würzen und mit Bratwurstmasse bestreichen. Mit zweitem Schnitzel abdecken, den Rand rundum etwas andrücken. Dann mehlieren, durchs aufgeschlagene Ei ziehen, in einer Mischung von Semmelbröseln mit geriebenem Hartkäse wenden und in heißem Olivenöl beidseitig goldgelb ausbacken.



Kartoffeln säubern, kochen, abschütten, gut ausdämpfen lassen, schälen und durch die Kartoffelpresse drücken. Gekochte Petersilienwurzel mit durchdrücken. Mit erhitzter Milch glattrühren, mit Sauerrahm und Butter verfeinern, mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Das Püree auf flachem Teller anhäufen und gewürzte, gebratene Kirschtomaten mit ansetzen. Die Schnitzel schräg halbieren, mit anrichten und mit Thymian- oder Rosmarinzweig garnieren.