Putenspieß mit Koriander-Curryreis und Kokossauce

Aprikosen halbieren, entkernen und die Schnittfläche mit dem Mark einer Vanilleschote einstreichen. Paprikaschoten halbieren, säubern und in Blättchen schneiden. Putenwürfel mit Ingwer und Kardamom bestreuen und mit Olivenöl beträufeln. Alles abwechselnd auf einen Holzspieß auffädeln, in heißem Olivenöl rundum braten und mit der Restwärme durchziehen lassen.



Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen. Dann den Reis zugeben, kurz angehen lassen, mit Gemüse- oder Geflügelbrühe aufgießen, aufkochen und köcheln lassen, bis die Flüssigkeit aufgesogen ist. Curry und fein geschnittenen Koriander zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen.



Geflügelfond erhitzen, etwas eindicken, Chilisauce und Kokosmilch unterrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Als Spiegel auf einem flachen Teller anrichten. Den Spieß daraufsetzen und mit Kokosflocken bestreuen. Den Reis in eine Mokkatasse abfüllen, etwas andrücken und daneben stürzen. Mit Minzekrönchen garnieren.