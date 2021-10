Russland: Angriff auf die Freiheit

Die Repressionen gegen Oppositionelle und Protestierende haben in Russland in den letzten Monaten ein Ausmaß erreicht, das an die dunklen Zeiten der Sowjetunion erinnert. ZDF-Korrespondent Axel Storm berichtet über die aktuelle Lage vor Ort.

Videolänge: 9 min Datum: 13.10.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 13.10.2023 Video herunterladen