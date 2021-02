Quiche Lorraine

In der Zwischenzeit wird die Füllung vorbereitet. Zwiebel und Lauch in feine Ringe schneiden. Den Speck zusammen mit den Zwiebeln sowie dem Lauch in eine Pfanne geben und anschwitzen. Dabei mit Muskatnuss, einer Prise Zucker, Salz und Pfeffer würzen. Anschließend alles in eine Schüssel umfüllen, den Gruyère hinzufügen und schmelzen lassen.



Ein Stück Backpapier zuschneiden, in die Tarteform legen und die Hülsenfrüchte hineingeben. Den Teig nun etwa zehn Minuten bei 200 Grad Celsius "blindbacken" (Vorbacken ohne Füllung).



Nun die Crème fraîche mit Eiern sowie Eigelben glattrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Sobald der Teig aus dem Ofen kommt, die Speck-Mischung auf dem Boden platzieren. Die "Crème fraîche"-Mischung darüber geben und erneut etwa 25 Minuten bei 180 Grad Celsius backen.