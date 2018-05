Rabatte beim Online-Shopping

Die wohl am weitesten in Deutschland verbreitete Rabattkarte ist Payback. Mehr als 27 Millionen Verbraucher nutzen sie regelmäßig. Wer sie beim Einkauf einsetzt, sammelt Punkte, die in Einkaufsgutscheine oder Sachprämien umgetauscht werden können. Doch egal ob es sich um die Payback-Karte, die Deutschlandcard oder die Rabattkarte von Miles & More handelt: Der Vorteil für den Kunden ist sehr überschaubar. Meist beträgt der Rabatt weniger als ein Prozent und oftmals ist für Sachprämien der Punkte-Gegenwert höher als wenn man das Produkt regulär im Laden gekauft hätte.