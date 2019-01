Radicchio mit Parmaschinken und Pinienkernhaube

Gewaschenen Radicchio halbieren, der Länge nach Strunk herausschneiden und mit der Mischung aus Zitronensaft, Olivenöl und Zucker die Radicchiohälften über der Schnittfläche beträufeln. Zirka acht bis zehn Minuten marinieren.



Ciabatta in kleine Würfel schneiden und in Olivenöl anrösten. Mit den gehackten Pinienkernen, Ringen von Frühlingszwiebeln und Oliven, sowie gekrümelten Schafskäse vermengen und mit Salz und Pfeffer würzen.



Olivenöl erhitzen, Radicchiohälften mit Schnittfläche nach unten anbraten und dann umgedreht in eine Auflaufform oder auf ein Blech legen. Mit Parmaschinken belegen und die Hauben-Mischung darüber verteilen. Im vorgeheizten Backofen bei 130 Grad circa 25 bis 30 Minuten fertig garen. Vor dem Servieren mit Basilikum verfeinern.