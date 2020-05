Radiojodtherapie

Nach der Einnahme der Kapsel mit radioaktivem Jod müssen Patienten gemäß Strahlenschutzgesetz mindestens 48 Stunden auf der Station bleiben. In dieser Zeit haben sie eine geringe radioaktive Reststrahlung und dürfen keinen Besuch empfangen.



Die Therapiezimmer sind normal eingerichtet, aber es gibt auch Besonderheiten. Über ein Messfeld an der Zimmerdecke wird die Strahlung der Patienten konstant gemessen und an eine Anzeige außerhalb des Zimmers übermittelt. Weil Patienten die Strahlung auch über Ausscheidungen und das Waschwasser an die Umwelt abgeben können, wird das Abwasser in einer Abklinganlage gesammelt. Dort wird es etwa 120 bis 150 Tage aufbewahrt, bevor es ohne Gefahr in den normalen Abwasserkreislauf gegeben kann.