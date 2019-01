Ragout fin vom Tafelspitz

Würfel von der Ochsenbrust in Gemüsebrühe und etwas Wasser zusammen mit Lorbeerblättern, einer halben Zwiebel, Wacholderbeeren und Pfefferkörnern 45 bis 50 Minuten weich kochen. Zwiebelwürfel in heißem Öl glasig angehen lassen, Karotten, Stangenselleriewürfel zugeben, mit anschwitzen, Maismehl mit einrühren, mit Milch aufgießen, glattrühren, zum Schluss geriebenen Meerrettich unterziehen, mit Salz und Pfeffer würzen.



Kartoffeln säubern, kochen, abschütten, gut ausdämpfen lassen, schälen und durch die Kartoffelpresse drücken. Die Eigelbe, gehackten Grünkohl und angeschwitzte Zwiebelwürfel zugeben, alles gut vermengen und mit Salz und Pfeffer würzen. Aus der Masse Pflanzerl formen und in heißem Olivenöl beidseitig auf den Punkt ausbraten. Würfel von der Ochsenbrust mit der Schaumkelle aus dem Sud nehmen, zur Meerrettichsauce geben, kurz aufkochen lassen und auf flachem Teller anrichten, Grünkohl und Kartoffelpflanzerl daraufsetzen.