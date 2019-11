Rahmwirsing mit Zitrone und Räuchertofu

Die äußeren Blätter vom Wirsing entfernen, Wirsing vierteln, den Strunk herausschneiden und die Blätter in circa ein Zentimeter breite Streifen schneiden. Die Zwiebel schälen, halbieren und fein würfeln. Den Räuchertofu mit einem Küchentuch trocken tupfen und in ein Zentimeter große Würfel schneiden.



Das Öl in einer Pfanne mit Deckel oder in einem weiten Topf erhitzen. Die Tofuwürfel rundherum goldbraun anbraten, dann die Zwiebeln zugeben und glasig schwitzen. Das Ganze herausnehmen und zur Seite stellen.