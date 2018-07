Rap gegen Mukoviszidose

Mukoviszidose wird meist schon kurz nach der Geburt festgestellt. Sie gilt als die häufigste tödlich verlaufende angeborene Stoffwechselkrankheit bei hellhäutigen Menschen in Europa und den USA. Dank moderner Medikamente und Therapieverfahren liegt das mittlere Überleben inzwischen bei etwa 40 Jahren. Elementar wichtig ist allerdings die regelmäßige und konsequente Therapie von früher Kindheit an. Nur so, warnen Experten, kann der Verlauf der Erkrankung positiv beeinflusst werden.